نيوزيلندا: طرد موظفين حكوميين بعد رفض التطعيم ضد #كورونا

أعلنت هيئة الجمارك النيوزيلندية طرد 9 موظفين بسبب رفضهم اللقاح ضد كورونا، في وقت طالبت فيه البلاد بتلقيح جميع موظفي الحدود “في الخطوط الأمامية” بحلول نهاية أبريل(نيسان) الماضي، وفق ما أورد موقع “الحرة”.

وفي فبراير قالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن إن “الحكومة لن تجعل اللقاح إلزاميا لموظفي الخطوط الأمامية، وسينقل الذين رفضوا اللقاح إلى وظائف أخرى”.

وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للجمارك لشؤون الأفراد، جاسيندا فونيل: “لا يمكن العثور على عمل آخر للموظفين الذين كانوا يعملون في الحدود البحرية”.

وأضافت “نأسف لأنهم اضطروا إلى ترك العمل، ونفهم مدى صعوبة هذا الوضع بالنسبة لهم”.

وأكدت أن حوالي 95% من موظفي الخطوط الأمامية في الجمارك الذين طلب منهم التطعيم، حصلوا على جرعتهم الأولى، و85% على الجرعة الثانية.