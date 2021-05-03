262 استشارة دوائية بصحة حفر الباطن خلال مارس 2021

قدمت صحة حفر الباطن ممثلة بمستشفياتها خدمة الاستشارات الدوائية لـ262 مستفيداً خلال شهر مارس لعام 2021 .

إذ بلغت عدد الاستشارات الدوائية بمستشفى الولادة والأطفال 132 استشارة ، فيما بلغ عدد الاستشارات الدوائية بمستشفى حفر الباطن المركزي 37 استشارة ، لتصل عدد الاستشارات بمستشفى السعيرة 21 استشارة.

فيما تخطت عدد الاستشارات الدوائية بمستشفى القيصومة العام ومستشفى الرعاية المديدة 40 استشارة ، ليبلغ عدد الاستشارات الدوائية بمستشفى الملك خالد العام ومستشفى الصحة النفسية 32 استشارة دوائية.

وتأتي هذه الخدمات تواصلاً للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها صحة حفر الباطن للوقاية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19) ومنع انتشاره وتوفير جميع الخدمات للمرضى.