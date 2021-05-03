كورونا يتسبب بتأجيل مباريات في كأس الاتحاد الآسيوي

تأجلت مباريات بدور المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي، بمنطقة الشرق إلى يونيو بسبب صعوبات التعامل مع وباء كوفيد-19.

قال الاتحاد الآسيوي للعبة في بيان اليوم الإثنين: وافق الاتحاد الآسيوي على مقترح من اتحاد هونغ كونغ لتعديل جدول مباريات منطقة الشرق بالمجموعة العاشرة في كأس الاتحاد.

وكان من المقرر أن تلعب مباريات المجموعة العاشرة في هونغ كونغ، في الفترة من 14 إلى 20 مايو لكنها تأجلت إلى 23-29 يونيو .

وأضاف: “تم تأكيد القرار مع الأخذ في الاعتبار التحديات الحالية بسبب كوفيد-19، وللسماح بمزيد من الوقت للتأكد من التنظيم المثالي للمباريات”.

وتشمل المجموعة أتلتيك 220 من منغوليا، وإيسترن لونغ لايونز، ولي مان من هونغ كونغ، وتاينان سيتي من تايوان.

وألغيت نسخة 2020 من كأس الاتحاد بسبب الفيروس، وقواعد الحجر الصحي في العديد من البلاد، ما جعل السفر شبه مستحيل.