تليغرام تطلق ميزة مكالمات الفيديو الجماعية “Calls” الشهر المقبل

أعلن تطبيق تليغرام اعتزامه إطلاق ميزة مكالمات الفيديو الجماعية (Calls) الشهر المقبل.

وتدعم خدمة تليغرام بالفعل مكالمات الفيديو الفردية، وكذلك مكالمات صوتية جماعية، وهي نفس المزايا المتوفرة لدى معظم خدمات التراسل الفوري، لكن الخاصية الجديدة تزوّد المستخدمين بميزة إجراء مكالمات الفيديو الجماعية.

وحول الهدف من وراء الميزة الجديدة، يقول خبير وسائل التواصل الاجتماعي أحمد بسيوني لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن “تليغرام أراد بإطلاق الخاصية الجديدة تحقيق ميزة نسبية عن بقية تطبيقات التراسل الفوري وعلى رأسهم واتساب، لجذب المزيد من المستخدمين، ومن ثم تعظيم الأرباح، والذي هو هدف كل التطبيقات التكنولوجية”.

ويعد تليغرام بإضافة لمسة من الخصوصية المشهور بها التطبيق إلى مكالمات الفيديو الجماعية، حيث إن المكالمات ستكون مشفرة بالكامل وبأعلى أداء ممكن، للحفاظ على خصوصية بيانات المستخدمين.