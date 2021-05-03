ارتفاع ملكية الأجانب غير المؤسسين بالسوق السعودي إلى 2.22%

ارتفعت استثمارات الأجانب غير المؤسسين بالسوق السعودي خلال الأسبوع المنتهي في 29 أبريل 2021 إلى 2.22% من إجمالي السوق، مقارنة ﺑ2.17% بنهاية الأسبوع الذي سبقه، وذلك نتيجة لعمليات شراء صافية بلغت نحو 538.5 مليون ريال تمت خلال الأسبوع، لتبلغ قيمة ملكيتهم 214.7 مليار ريال.

وتُعد ملكية الأجانب غير المؤسسين خلال الأسبوع الماضي الأعلى منذ أكثر من 16 شهرا، وذلك منذ إدراج شركة أرامكو.

وتمثل ملكية المستثمرين الأجانب غير المؤسسين (اتفاقيات المبادلة والمستثمرين المؤهلين والمستثمرين المقيمين)، بينما لا تشمل الحصص الاستراتيجية للمؤسسين.

وبخصوص ملكية المستثمرين الخليجيين في السوق السعودي، فقد استقرت خلال الأسبوع المنتهي في 29 أبريل 2021 عند 0.53% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة، مقارنة بنهاية الأسبوع الذي سبقه، لتصل قيمة ملكيتهم إلى 51.3 مليار ريال.

وارتفعت الملكية الإجمالية للمستثمرين الأجانب شاملة الشركاء الاستراتيجيين خلال الأسبوع المنتهي في 29 أبريل 2021 ﺑ0.08% لتصل إلى 2.71%، وبلغت قيمتها 262 مليار ريال.