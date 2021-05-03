مقتل اثنين من الفصائل الموالية لتركيا في هجوم مسلح بريف عفرين

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن اثنين من الفصائل الموالية لتركيا قتلا في هجوم مسلح بريف عفرين شمالي البلاد.

وأضاف في بيانه له اليوم الاثنين، أن مجهولين شنوا هجوما مسلحا على حاجز لفصيل ضمن “الجيش الوطني” الموالي لتركيا في ناحية شران بريف عفرين، شمال غربي حلب.

وأوضح أنه جرى اشتباك بين الطرفين أسفر عن مقتل اثنين من الفصائل، فيما لاذ المهاجمون بالفرار.

وكان المرصد قد أعلن الأسبوع الماضي عن انفجار ضمن سيارة عسكرية تابعة لفرقة السلطان مراد الموالية لتركيا بريف مدينة عفرين، ما أدى لاحتراقها، دون أنباء عن خسائر بشرية.