ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في جازان

تمكن مرور جازان من ضبط قائد المركبة الذي مارس التفحيط في محافظة صبيا ، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأوضح المرور السعودي على صفحته الرسمية على موقع توتير، أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.