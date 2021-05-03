ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في جازان

تمكن مرور جازان من ضبط قائد المركبة الذي مارس التفحيط في محافظة صبيا ، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.
وأوضح المرور السعودي على صفحته الرسمية على موقع توتير، أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
السلام عليكم هذه التجمعات بشكل يومي في منطقة جازان محافظة صبيا خلف صيدلية الدواء بحي الملك فهد والله قد كلمنا المرور ووضع مطبات وكل شي ولكن التجمهر هذا يزعج سكان الحي هذا المقطع قبل ساعه اليوم السبت 19 رمضان اتمنى تنتهي هذه الظاهرة ووضع كمائن لمن يتجمهر ويفحط وشكرا pic.twitter.com/k7Z2jLIi0s
— Mohammed aqeel (@ENAD_07) May 1, 2021