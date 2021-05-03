التضخم السنوي في تركيا يرتفع إلى 17.14%

سجل معدل التضخم النقدي في تركيا رقمًا قياسيًا جديدًا وبلغ 17.14 في المائة على أساس سنوي، وسجل 1.68٪ خلال شهر أبريل؛ وفق بيانات رسمية.

وكان معدل التضخم في شهر مارس الماضي، سجل 16.19% بعد أن كان أقل من 15 بالمئة بالشهر السابق له.

وفقًا لبيانات معهد الإحصاء التركي (TUIK)، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 5.45 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر من العام السابق ، بلغ ارتفاع التضخم 13.70 في المائة بمتوسط ​​اثني عشر شهرًا.

ارتفع متوسط ​​سعر 281 قطعة من أصل 415 عنصرًا مدرجًا في مؤشر أسعار المستهلك في أبريل 2021، وانخفض متوسط ​​سعر 92 عنصرًا وظل متوسط ​​سعر 42 عنصرًا دون تغيير.

أعلى زيادة في الملابس والأحذية

المجموعة التي سجلت أعلى زيادة في أبريل كانت الملابس والأحذية بنسبة 7.57 في المائة.

تبع ذلك المواد الغذائية والمشروبات الغازية بنسبة 2.13 في المائة والتعليم بنسبة 2.09 في المائة.

وكانت المجموعة التي سجلت أعلى انخفاض شهري هي الاتصال بنسبة 0.28 في المائة. فيما يتعلق بمجموعات الإنفاق الرئيسية، كانت المجموعة الرئيسية الأخرى التي انخفضت في أبريل 2021 هي السلع المنزلية بنسبة 0.03 في المائة.

أما المجموعات الرئيسية الأخرى التي أظهرت أقل زيادة فكانت الصحة بنسبة 0.56 في المائة والمشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 0.73 في المائة.