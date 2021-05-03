مفحط جدة في قبضة رجال المرور

تمكنت الإدارة العامة للمرور، من ضبط قائد المركبة الذي مارس التفحيط في جدة ، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأوضح المرور السعودي، في تغريدة عبر “توتير”، أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

ونشر أحد المواطنين على صفحة المرور السعودي قائلا: السلام عليكم، الى مرور مدينه جدة، هذا الشخص المتهور قام بتفحيط وكاد أن يتسبب بحادث وكاد ان يتسبب بوفيات”