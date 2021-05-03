أمانة جدة تشدد الرقابة على المنشآت التجارية

ضاعفت أمانة محافظة جدة أعمال الرقابة الميدانية على المنشآت التجارية مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان .

وأوضحت الأمانة أن تكثيف أعمال التفتيش على المنشآت تأتي في إطار خطة الرقابة البلدية الموسمية لشهر رمضان المبارك وعيد الفطر للعام الحالي، المتضمنة تشديد الرقابة الميدانية لمتابعة امتثال الإجراءات الوقائية في الأسواق والمرافق العامة.

ولفتت الأمانة إلى أن الحملات تستهدف المراكز التجارية الكبرى وأسواق النفع العام، والمنشآت الغذائية على الواجهة البحرية والمحاور والشوارع الرئيسية والفرعية.

وأشارت الأمانة إلى مواصلة جهودها ضمن لجان ميدانية للقيام بجولات رقابية لمكافحة الباعة الجائلين والبسط المخالفة في المواقع التي تشهد تواجد الباعة فيها، كما تشمل الجهود تجهيز طاقاتها البشرية والمتمثلة في زيادة أعداد المشرفين والمراقبين المكلفين من منسوبي البلديات الفرعية وأسواق النفع العام والتنسيق مع إدارتي النظافة وصحة البيئة لتنفيذ الخطة الرقابية المعتمدة.