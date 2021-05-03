صحة الجوف ترصد 262 مخالفة للإجراءات الاحترازية

نفذت فرق الالتزام بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف، 2000 جولة رقابية على القطاع الخاص بالمنطقة لمراقبة تنفيذها للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد, وسجلت 262 مخالفة, وذلك خلال الربع الأول من العام 2021 م .

وأوضحت صحة الجوف أن أنه تم تنفيذ 791 جولة على المجمعات الطبية, وتسجيل 46 مخالفة, كم تم تنفيذ 1208 جولة على الصيدليات وتم تسجيل 69 مخالفة, بينما بلغ عدد مخالفات الأفراد 147 مخالفًا.

وتأتي الجولات الرقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد, من الالتزام بلبس الكمامة والتباعد الجسدي, وعدم التجمعات, وبينت صحة الجوف أن الجولات الميدانية مستمرة للتأكد من تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية للحفاظ على سلامة المجتمع وتلافي أي ملحوظات.