السوق السعودي يتراجع بـ0.5 % عند 10309 نقاط

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الاثنين على تراجع بنسبة 0.5 % عند 10309 نقاط (- 56 نقطة)، مواصلا انخفاضه للجلسة الثالثة على التوالي، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7.8 مليار ريال.

وتراجع سهم “سابك” بأكثر من 1 % عند 120.80 ريال.

وأنهت أسهم “الأهلي السعودي” و”السعودي الفرنسي” و”سابك للمغذيات” و”بنك الرياض” و”اللجين” و”اس تي سي” تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3 %.

وتصدر سهم “ولاء للتأمين” تراجعات اليوم بنسبة 5 %، عقب الإعلان عن تسجيل خسائر في الربع الأول 2021.

في المقابل، ارتفع سهم “مصرف الراجحي” بنسبة 1 %.

وتصدر سهما “باعظيم” و”الفخارية” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 100.40 ريال و97.70 ريال، على التوالي.

وأغلق سهم “بحر العرب” عند 98.50 ريال (+ 7 %).

وفيما يخص الصناديق المتداولة، تراجع صندوق “سدكو كابيتال ريت” بأكثر من 3 % عن 9.85 ريال.