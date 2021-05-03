مسؤول سوداني: عودة الإسلاميين للحكم مثل عشم إبليس في الجنة

أكد مقرر لجنة إزالة التمكين، الدكتور صلاح مناع، ان اللجنة تعمل بتنسيق كامل مع كل أجهزة الدولة، مشيراً إلى أن دعوات النظام البائد للتجمع مخالفة للقانون.

نافياً وجود إستهداف ديني ودعوي، معتبراً الإفطارات دعوة حق اريد بها باطل، كاشفاً عن تلقي شبكات إخوانية بالداخل أموال من مصر وتركيا، وأنه تم عرض خمسة مليون درهم إماراتي لدعم الحراك الإخواني واعدا ببذل المعلومات للعامة.

وقال إن الفلول حاولوا حرق عدد من آبار البترول بغرب السودان، قاطعاً بأن عودة النظام البائد للحكم مثل عشم ابليس في الجنة.

وقال في مؤتمر صحفي إن الحركة الإسلامية حكمت السودان ثلاثين عاماً ولم تورث البلاد غير الفقر والدمار.