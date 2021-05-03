“فيسبوك” يقرر “مصير ترامب”

من المقرر أن يعلن مجلس الرقابة في شركة “فيسبوك” يوم الأربعاء عما إذا كان سيسمح للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب باستخدام الموقع بعد 4 أشهر من حظره بسبب أعمال الشغب في الكابيتول.

وكان من المقرر أن يعلن مجلس الرقابة قراره في منتصف أبريل الماضي إلا أنه تم تأجيله، وقال المجلس اليوم الاثنين إنه سيعلن قراره النهائي يوم الأربعاء.

يذكر أنه بعد حظر ترامب، حظر “فيسبوك” أيضا مقابلة أجراها الرئيس السابق مع زوجة ابنه، لارا ترامب والتي كانت أول مقابلة له منذ أن ترك منصبه.

إلا أن “فيسبوك” لا يزال يسمح لمقاطع من المقابلات السابقة والمقابلات الهاتفية التي قدمها بالظهور على صفحات وسائل الإعلام مثل Fox و CNN.

وكانت حسابات ترامب على “فيسبوك” و”إنستغرام” و”سناب تشات” قد علقت لأجل غير مسمى بسبب التحريض على العنف إثر أعمال شغب قام بها أنصاره في السادس من يناير في مبنى الكونغرس الأمريكي، وأرسل “فيسبوك” ملف تعليق حساب ترامب إلى مجلسه المستقل للرقابة.

وقالت المديرة التنفيذية لقسم العمليات في “فيسبوك” شيريل ساندبيرغ، في يناير الماضي إنه ليس لدى الشركة خطط لرفع الحظر الذي تفرضه على حسابات ترامب.