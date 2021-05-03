الكويت تمنع مواطنيها غير الحاصلين على لقاح من السفر للخارج اعتبارا من 22 مايو

ذكرت وزارة الإعلام الكويتية في بيان اليوم الاثنين نقلا عن قرار للحكومة أن المواطنين الذين لم يحصلوا على لقاح لفيروس كورونا لن يتمكنوا من السفر للخارج اعتبارا من 22 مايو.

ولا يشمل الحظر من هم في الفئة العمرية غير المؤهلة لتلقي اللقاحات المضادة للفيروس. وأفاد البيان بأن التوجيه السابق الذي يحظر دخول غير الكويتيين إلى الدولة الخليجية لا يزال ساريا، بحسب “رويترز”.

وزادت حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 في الكويت منذ بداية العام وتتراوح الآن بين 1300 و1500 حالة في اليوم. وسجلت الكويت في المجمل 276500 حالة.