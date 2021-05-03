نائب أمير الشرقية يوجه بإيجاد مقر ثابت ونظامي ومجهّز لـ #ام_زياد_الدمام في أسواق الخضار

وجه نائب أمير المنطقة الشرقية‬⁩، بإيجاد مقر ثابت ونظامي للسيدة ⁧‫ام زياد⁩ التي تعرضت للتنمر والتشهير بها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

‏وشمل التوجيه لأمانة المنطقة الشرقية، تجهيز مقر لها بشكل عاجل في أحد أسواق الخضار بالدمام

‏وأجرى نائي أمير الشرقية، اتصالاً بالسيدة المتضرره، وأبلغها حصولها على مقر دائم ونظامي من أجل كسب الرزق، أسوة بغيرها من بائعي الخضروات، وذلك حتى لا تتعرض لمضايقات في أماكن البيع غير النظامية.

وعبر أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، عن شكره وتقديره لمبادرة سمو نائب أمير الشرقية، مؤكداً أنه جرى على الفور تجهيز المقر، وسيم منحه للسيدة غداً الثلاثاء.

‏من جانبها قدمت السيدة خزنه زيد شكرها وتقديرها لمبادرة سمو نائب أمير الشرقية واتصاله وتشجيعه، ودعت الله أن يحفظ القيادة الكريمة.