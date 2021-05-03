تراجع إصابات #كورونا في أمريكا للأسبوع الثالث والوفيات عند أدنى مستوى لها منذ يوليو 2020

تراجعت الإصابات بفيروس كورونا في أمريكا للأسبوع الثالث والوفيات عند أدنى مستوى لها منذ يوليو 2020.

في سياق مختلف، حث تحالف لشركات الطيران والسياحة حكومتي بريطانيا والولايات المتحدة على رفع القيود على السفر بين البلدين، في ظل ارتفاع معدلات توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد وغيرها من وسائل الحد من انتشار الفيروس.

وقالت الشركات في خطاب مشترك موجه إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إنه يجب الإعلان عن إعادة فتح الأجواء قبل المحادثات الاقتصادية لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى المقررة في يونيو المقبل.