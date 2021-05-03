مصرع وإصابة أكثر من 23 عنصراً من المليشيات الحوثية  بمأرب

استهدف الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة المشجح غرب محافظة مأرب، أكثر من 23 عنصراً من المليشيات الحوثية المدعومة من إيران بين قتيل وجريح.

وأعلن المركز الإعلامي للجيش الوطني أن قوات الجيش الوطني استدرجوا العشرات من عناصر المليشيات إلى كمين محكم في جبهة المشجح، قبل أن يباشروهم بالنيران ويوقعوا منهم 23 قتيلاً فيما فرّ البقية بعد إصابتهم بجروح مختلفة تاركين ورائهم أسلحتهم وجثث زملائهم.

وأضاف أن مدفعية الجيش الوطني دكّت تجمعات ومواقع المليشيا الحوثية في جبهتي المشجح والكسارة، ودمّرت طاقميْن ،ما أسفر عن مقتل من كانوا على متنهما.