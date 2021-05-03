هلال جدة يستقبل 7918 بلاغا خلال الـ “عشرين يوما الأولى” من رمضان

استقبلت الفرق الاسعافية بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة والمراكز التابعة لها( 7918) بلاغا خلال عشرين يوما من شهر رمضان 1442هـ .

وتنوعت البلاغات ما بين ( حوادث مرورية – مرضيه ) تجاوبت معها الفرق الاسعافية بكل كفاءه ومهنية .

و بلغ عدد الحوادث المرورية( 1920) بلاغا،فيما وصل عدد بلاغات الحالات المرضية إلى (5998) بلاغا،ما بين امراض السكري والتنفسية والإغماءات وغيرها من الامراض الأخرى وهي النسبة الأعلى من تلقي البلاغات خلال هذه الفترة . ويبلغ عدد المراكز الإسعافية داخل محافظة جدة والمراكز التابعه لها (35 ) مركزاً اسعافياً تعمل علي مدار الساعة ومجهزه بأحدث المعدات الاسعافية ويعمل بها طواقم طبية من أطباء واخصائيين وفني اسعاف ، بالإضافة الي عربات الجولف التي تعمل في كورنيش جدة ومطار الملك عبدالعزيز الدولي .

وتستقبل غرفة العمليات بهيئة الهلال الأحمر السعودي البلاغات عن طريق الرقم 997 وعبر التطبيق في الأجهزة الذكية ( اسعفني ) .

و يتيح التطبيق للمستخدمين إمكانية انشاء بلاغ من خلال الهواتف الذكية , واستدعاء فرقة اسعافية . ومعرفة حالة البلاغ وتتبع مساره، كما يتيح ايضاً للفرق الاسعافية الاستدلال علي موقع البلاغ ويوفر أيضا معرفة المنشأة الصحية القريبة من المستخدم وأرقام الطوارئ واللهجات الاغاثية والعديد من المميزات داخل التطبيق .