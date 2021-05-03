بائعة الخضار: سأستلم المحل غدا.. ورضا الوالدين سبب الرزق

عبرت السيدة خزنة زيد التي اشتهرت بـ”بائعة الخضار” عن سعادتها بعد صدور توجيه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية بمنحها مقر دائم ونظامي، عقب للتنمر من أحد الأشخاص والتشهير بها عبر منصات التواصل الاجتماعي وهي تبيع الخضار في أحد الأماكن العامة.

وقالت السيدة في لقاء تلفزيوني على قناة الإخبارية: “الوالدة كلمته وسأتسلم المحل غداً الظهر ونبي أوراق تثبت إننا سعوديين وحالتنا تصير أحسن.. ولا أستطيع أبرر شعوري.. والله يفتح لكل من ساعدني باب من أبواب الجنة.. الاتصالات تجيني يمدحوني ويقولولي الله فتحلك باب رزق”.

وتابعت: “دعاء والدتي ووالدي وجدتي سبب هذا الرزق.. الوالدين راضيين علي”.