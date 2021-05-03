الحوثيون يصرّون على التمرد .. و يشوّهون المحادثات الأممية في مسقط

لا تزال مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن تصرّ على إطالة الخناق على الشعب اليمني، رغم كل المحادثات التي تبذل لأجل فك المعاناة، وعدم إطالة الأزمة.

آخر هذا الإصرار ما قام به المتحدث الرسمي باسم مليشيا الحوثي، محمد عبدالسلام، أمس الإثنين، حيث أعلن أن المحادثات التي جرت في العاصمة العمانية مسقط، مع المبعوثين الأمريكي والأممي، لم تحقق أي نتائج بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وزعم المتحدث الحوثي أن المبعوثين الأمريكي والأممي تحدثا عن معركة جزئية في المحادثات، دون التطرق إلى الحصار المفروض على المناطق الخاضعة لسيطرة جماعته، بحسب زعمه.

كما ادعى المتحدث الحوثي أن اختزال للصراع لا يعالج مشكلة بل يفاقمها، ولا يفيد في تحقيق سلام بل يطيل أمد الحرب، ما يعني فشل محادثات مسقط وعدم التوصل إلى أي اتفاق، بحسب وصفه.

يذكر أن مصادر مطلعة، كانت قد ذكرت في وقت سابق مغادرة المبعوثين الأمريكي تيم ليندركينج، والأممي مارتن غريفيث، مسقط دون تحقيق أي تقدم في المحادثات بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في اليمن.