نقل الفنان الكويتي عبدالإمام للعناية المركزة

نقل الفنان الكويتي عبدالإمام عبدالله إلى العناية المركزة بمستشفى مبارك في العاصمة الكويتية لتلقي العلاج، وذلك عقب تعرضه لجلطة دماغية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن عبدالإمام كان وضعه مطمئنا، لكنه تعرض لدوخة وثقل في لسانه عند الكلام، فتم نقله للمستشفى عقب زيادة أعراض الجلطة. وأضافت أن الجلطة عولجت بشكل سريع، لكن لن يخرج من المستشفى إلا بعد استقرار الحالة تماما خلال يومين أو ثلاثة أيام.

من جهتها ذكرت الإعلامية الكويتية نيفين أبو العوافي في تغريدة لها على حسابها في تويتر قائلة : «‏لله الحمد تخطى الفنان القدير عبدالإمام عبدالله عارضا صحيا بعد جلطة خفيفة بالرأس.. هاتفته للاطمئنان على صحته ووجدت حالته مستقرة».