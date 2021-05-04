الأردن تعلن فتح معبرين مع السعودية وسوريا

بعد أشهر على إغلاقهما ضمن إجراءات التصدي لكورونا، أعلنت الأردن عن إعادة فتح معبرين بريين واحد مع سوريا والآخر مع السعودية.

وقالت وزارة الداخلية الأردنية إنها بدأت من أمس الإثنين في تفعيل المنصة البرية في مركز ‏حدود العمري الحدودي مع السعودية، بواقع (200) شخص يوميا.

وبواقع 150 شخصا يوميا.في مركز جابر الحدودي مع سوريا (التي يعرف فيها باسم معبر نصيب)

وأضافت أن ذلك سيكون حسب الشروط الصحية المعتمدة، وبهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات، واشترطت إحضار نتيجة سلبية لفحص كورونا.

كما أرفقت الوزارة في بيانها رابط منصة إلكترونية ودعت الراغبين بالعبور إلى التسجيل فيها، وحسب نمط السفر: جوا، برا، أو للسياحة العلاجية.