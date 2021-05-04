بالتزامن مع المحادثات الأممية .. الحوثيون يفجرّون دارا للقرآن الكريم بهمدان

تداول نشطاء ومدونون يمنيون صورة صادمة لانتهاك حوثي جديد بحق الشعب اليمني، حيث أقدمت المليشيا المتمردة على تفجير دار للقرآن الكريم.

وكتب نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي بعبارات ساخرة :” الحوثيون قاموا بتفجير دار القرآن الكريم في همدان.. بصراحة ضربه مؤلمة لأمريكا وإسرائيل.. من قبل شياطينهم الحوثيين”.

وتأتي عملية الحوثي لتفجير دار القرآن بالتزامن مع ما أعلنه وادعاه المتحدث باسم المليشيا في مسقط، بأن المفاوضات مع المبعوث الأممي الأمريكي قد باءت بالفشل.

يذكر أن مليشيا الحوثي على مدار الشهر الفضيل قد قامت بمنع صلاة القيام في المساجد بالمديريات والمحافظات اليمنية بقوة السلاح، بزعم منع تفشي كورونا.