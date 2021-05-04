الكلية التقنية بالقنفذة تعلن مواعيد القبول والتسجيل لبرنامج الدبلوم

أعلنت الكلية التقنية بالقنفذة عن فتح باب القبول في برنامج الدبلوم للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي القادم 1443هـ ، ابتداءً من الـ 17 من شهر ذو القعدة حتى ال 27 من ذات الشهر، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للقبول “قبول”.

وأوضحت وكالة الكلية لشؤون المتدربين أن أعمال القبول بالكلية واستكمال الإجراءات للمرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول وسوف تصل المرشحين رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب.

ودعت الكلية المتقدمين إلى الاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية والتأكد من صحة البيانات المدخلة ومراعاة الدقة أثناء تعبئة استمارة طلب القبول الإلكتروني قبل إرسالها.