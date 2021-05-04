حميدتي يعتذر للسودانيين.. هناك من يريد “إفشال” جهودنا أمامكم

اوضح نائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان حميدتي، إنّ عدم توفر مياه الشرب بالعاصمة سببه تخريب من جهات تريد إفشال الفترة الانتقالية.

وأكد السعي التام من اجل تقديم كافة الخدمات للمواطن رغم التحديات التي تواجها الفترة الانتقالية.

وأقر خلال مخاطبته الإفطار الرمضاني الذي اقامته المبادرة الشعبية لحراسة الثورة السودانية (مشعل) في صالة دينار الملكية بالخرطوم بتدني تقديم الخدمات المطلوبة للمواطن وتحقيق الرفاهية له.

وأضاف: (نحن خجلانين ونعتذر للشعب السوداني لعدم توفر الخدمات) وأعرب عن أمله ان تكون المبادرة الشعبية وطنية خالصة وليس لها بعد سياسي في أجندتها ولجمع الشمل الوطني حتى تخرج البلاد الي بر الأمان.

وطالب دقلو رجال الدين والطرق الصوفية ان لا يلتفتوا الي الجوانب السياسية وأن يكونوا حكم بين الناس بعيدا عن الإنحياز.

داعيا الجميع عدم المساومة والتلاعب في الدين، لافتا ان الحديث عن قضية العلمانية يجب أن تناقش في المؤتمر الدستوري.

كما دعا رجال الدين المساهمة في رفع الوعي للمواطنين وشرح موضوع العلمانية بالمنطق والتبشير بالسلام.

معتبرا أنه واجب الطرق الصوفية في الفترة المقبلة وشدد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة ان تقدم البلاد لا يأتي إلا بالديمقراطية مطالبا الجميع بالاتحاد وممارسة حقهم عبر صناديق الاقتراع.

وأضاف دقلو: نحن أصحاب دين وتدين واذا هنالك جهات تحاول ان تمنعنا عن ممارسة ديننا الحنيف ساكون انا أول المجاهدين ضدها.

مطالبا الجميع بان يكونوا هدفا واحدا لإنفاذ الحصة وطن ومحاربة المخربين.

وأشار أن ابواب المجلسين السيادي والوزراء مفتوحة لمناقشة كافة قضايا الوطن.

وابان ان الوضع الحالي للبلاد يواجه تحديات كبيرة، داعيا القوى السياسية لتوحيد الهدف حول قضايا الوطن والانصراف عن التخذيل والعمل على فشل الآخرين.