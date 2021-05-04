أبطال أوروبا: مواجهة نارية بين السيتي وسان جيرمان لحسم بطاقة النهائي

يستضيف مانشستر سيتي الإنجليزي، نظيره باريس سان جيرمان الفرنسى، على ملعب “الاتحاد” اليوم الثلاثاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

مواجهة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي في ملعب “حديقة الأمراء”، وانتهت بفوز مانشستر سيتي 2-1.

وسجل للفريق الباريسي البرازيلي ماركينيوس، في حين أحرز للسيتي كل من البلجيكي كيفن دي بروين، والنجم الجزائري رياض محرز.

ويكفي مانشستر سيتي تحقيق نتيجة التعادل في لقاء اليوم، أو الخسارة 0-1، من أجل حسم تأهله للمباراة النهائية، التي تقام 29 مايو في مدينة إسطنبول التركية، وانتظار الفائز من مواجهة تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، التي تقام غداً الأربعاء، على ملعب “ستامفورد بريدج” بعد أن انتهى لقاء الذهاب في مدريد بالتعادل الإيجابي 1-1.

ويسعى مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني الإسباني إلى الفوز والتأهل للمباراة النهائية للمرة الأولى في التاريخ، والفوز باللقب ليجمع بينه وبين لقب الدوري الإنجليزي، والذي اقترب من تحقيقه بشدة، حيث يحتاج إلى تحقيق 3 نقاط في آخر 4 جولات من المسابقة.

وكان السيتي حقق لقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية هذا الموسم، بالفوز على توتنهام هوتسبير في المباراة النهائية بهدف ليقترب من تحقيق الثلاثية في الموسم الحالي.

أما فريق باريس سان جيرمان، فيرغب الآخر بقيادة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو للتأهل للمباراة النهائية، للموسم الثاني توالياً، وتحقيق اللقب للمرة الأولى، بعد الخسارة أمام بايرن ميونخ الألماني في الموسم الماضي 0-1.

ويغيب عن باريس سان جيرمان في مواجهة الليلة، لاعب الوسط السنغالي إدريسا جانا جاي، بعد أن تعرض للطرد في لقاء الذهاب، نتيجة تدخله العنيف على الألماني إلكاي جوندوجان، كما يغيب الإسباني خوان بيرنات للإصابة.

وتحوم الشكوك حول مشاركة النجم الشاب كيليان مبابي، الذي يحتل وصافة هدافي المسابقة برصيد 8 أهداف خلف المتصدر إيرلينغ هالاند، وذلك بداعي الإصابة.