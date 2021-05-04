20 قتيلا بانهيار جسر قطارات في المكسيك

قالت السلطات في المكسيك إن 20 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 70 عندما انهار جزء من جسر علوي لقطارات أنفاق العاصمة مكسيكو سيتي.

وعرضت قناة تلفزيون محلية لقطات لانهيار الجسر فوق سيارات كانت تسير على طريق في الأسفل.

وأظهرت مقاطع مصورة أخرى بثتها قنوات تلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي طواقم الطوارئ الطبية ورجال الإطفاء في موقع الحادث وهم يمشطون المكان بحثا عن ناجين.