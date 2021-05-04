مؤشر مديري المشتريات في السعودية يسجل أعلى مستوى في 3 أشهر

قالت شركة آي إتش إس ماركت، إن مؤشر مديري المشتريات في السعودية سجل أعلى مستوى في 3 أشهر، ليبلغ 55.2 نقطة في شهر أبريل الماضي، مقارنةً بـ53.3 نقطة في الشهر الذي سبقه.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن النشاط التجاري ارتفع بأعلى معدل خلال 3 أشهر، حيث زادت المبيعات الجديدة بشكل ملحوظ، كما قامت الشركات بزيادة أعداد الموظفين إلى أكبر مستوى منذ نوفمبر 2019.

وبيّنت أن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات يشير إلى تحسن ملحوظ في ظروف الأعمال في اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي، مشيرةً إلى أنه تم تسجيل نمو في كل شهر منذ سبتمبر 2020.

وذكرت أن تسارع نمو الأعمال الجديدة ساهم في ارتفاع حاد في مشتريات مستلزمات الإنتاج خلال شهر أبريل، مع تسارع معدل التوسع إلى أعلى مستوى له في 3 أشهر، ونتيجة لذلك تراكم مخزون المشتريات بأعلى معدل مسجل في مدة عام ونصف تقريبا، حيث زادت الشركات من حيازاتها تحسبا لمزيد من التحسن في طلب العملاء.

وقالت إنه على الرغم من وجود مشكلات في وصول مستلزمات الإنتاج إلى بعض الشركات بسبب مشاكل سلاسل التوريد العالمية، تحسن متوسط أداء الموردين للمرة الثالثة في 4 أشهر، وأفادت الشركات بأن تخفيف قيود جائحة كورونا سمح للموردين المحليين بزيادة قدراتهم.

ولفتت إلى أن مشاكل الإمدادات العالمية ساهمت في ارتفاع ملحوظ في رسوم الشحن خلال شهر أبريل، والتي تفاقمت بسبب ارتفاع أسعار النفط، كما كان هناك ارتفاع في أسعار المواد الخام أدى إلى ارتفاع أسرع في إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج مقارنة بشهر مارس.