تراجع أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 عند  188.58 ريال

شهد سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 4 مايو 2021، انخفاض مفاجئ.

وسجل سعر الذهب عيار 24 الذى يعد أعلى العيارات الذهبية في السعودية ويبحث عنه السعوديون بشكل رئيسى مقارنة بالعيارات الأخرى بخلاف الدول الأخرى 215.52 ريال سعودى مقابل 57.47 دولار.

وسجل سعر الذهب الاقتصادي في السوق السعودى، عيار 14 نحو 125.72 ريال، مقابل 33.52 دولار.

وبلغت أسعار الذهب عيار 22 نحو 197.56 ريال $52.68.

وسجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 188.58 ريال $50.28

كما سجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 161.64 ريال $43.10

وبلغت أسعار الذهب عيار 14 نحو 125.72 ريال $33.52

كما سجلت أسعار الذهب عيار 12 نحو 107.76 ريال $28.73