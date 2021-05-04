عاجل…  ارتفاع الصادرات غير النفطية السعودية إلى الولايات المتحدة إلى 5.3 مليار ريال

أرتفعت الصادرات غير النفطية السعودية إلى الولايات المتحدة، بنسبة 3.5% إلى 5.3 مليار ريال خلال عام 2020، على الرغم من تراجع التجارة العالمية والانخفاض القياسي في الواردات النفطية.

وبحسب تقرير مجلس الأعمال السعودي الأمريكي، كان “الألومنيوم ومواده” كثر الصادرات غير النفطية السعودية بقيمة مليار ريال، تلاه “الكيماويات العضوية” بقيمة 910 ملايين ريال، ثم “الأسمدة” بقيمة 856 مليون ريال.

وأوضح التقرير أن ارتفاع الصادرات السعودية من الكيماويات العضوية والمعادن النفيسة وشبه النفيسة وصناعة المنسوجات خلال عام 2020، يعكس التحول الاقتصادي الأكبر الذي يجري في المملكة لإنماء اقتصاد غير نفطي من خلال الاستثمارات في التصنيع، والصناعات التحويلية للبتروكيماويات، والقطاعات الناشئة الأخرى من خلال صندوق الاستثمارات العامة، والبرامج الوطنية مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

وذكر أن الصادرات الأمريكية للسعودية بلغت 42 مليار ريال خلال عام 2020، جاء في مقدمتها “الطائرات وقطع غيارها” بقيمة 7.2 مليار ريال، تلتها “المفاعلات والغلايات والمكاينات” بقيمة 6.2 مليار ريال، ثم السيارات وقطع غيارها بقيمة 6.1 مليار ريال.