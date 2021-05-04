تحويلات السعوديين تسجل أعلى قيمة منذ 3 سنوات و الاجنبية ترتفع لـ14 مليار ريال

سجلت تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة العربية السعودية، خلال شهر مارس 2021، ارتفاعا بنسبة 15% لتبلغ نحو 14.05 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، وذلك حسب بيانات البنك المركزي السعودي “ساما” لشهر مارس 2021.

وسجلت تحويلات الأجانب خلال شهر مارس 2021 ارتفاعا بنحو 2.75 مليار ريال، وبنسبة 24%، مقارنة بشهر فبراير 2021.

وتُعد بذلك تحويلات الأجانب خلال شهر مارس الماضي الأعلى قيمة في 8 أشهر، أي منذ شهر يوليو 2020، حيث بلغت آنذاك 15.21 مليار ريال.

وارتفعت تحويلات السعوديين للخارج خلال مارس الماضي بنسبة 26% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 لتصل إلى 6.52 مليار ريال، هي الأعلى في أكثر من 3 سنوات، أي منذ شهر نوفمبر 2017 والتي بلغت حينها 7.95 مليار ريال.