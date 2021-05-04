سلطنة عمان تمدد تعليق دخول القادمين من 14 دولة

قررت اللجنة العليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) في سلطنة عمان، وفي إطار المتابعة لتأثيرات الوضع الوبائي العالمي على الصحة العامة، لاسيما مع الانتشار المؤكد للسلالات المتحورة فيها والمرتبطة بالسفر، تمديد تعليق دخول السلطنة حتى إشعارٍ آخر للقادمين من 14 دولة، بينهم السودان ولبنان والمملكة المتحدة والهند وباكستان، والقادمين من أي دولة أخرى إن كانوا قد مروا بأي من هذه الدول خلال الـ 14 يوماً السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة.

كما تقرر إضافة القادمين من مصر والفلبين، والقادمين من أي دولة أخرى إن كانوا قد مروا بأي من الدولتين خلال الـ14 يوماً السابقة، لطلب الدخول إلى السلطنة إلى قائمة الدول التي تقرر سابقًا تعليق دخول القادمين منها إلى السلطنة، وذلك ابتداءً من يوم الجمعة 7 مايو 2021م حتى إشعار آخر.

ويستثنى مما ورد أعلاه المواطنون العُمانيون والدبلوماسيون والعاملون الصحيون وعائلاتهم، وستخضع الفئات المستثناة للإجراءات المعتمدة عند دخولهم أراضي سلطنة عمان.

902 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عُمان

سجلت سلطنة عُمان خلال الـ 24 ساعة الماضية 902 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و9 وفيات، وتعافي 1123 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة العمانية أن إجمالي الإصابات المسجلة في السلطنة بلغ 197802 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2062 وفاة، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 179175 حالة، بينما بلغ إجمالي عدد الحالات المنومة خلال الـ 24 ساعة الماضية 93 حالة، وعدد الحالات المنومة في المؤسسات الصحية 813 حالة، فيما وصل العدد في العناية المركزة إلى 287.