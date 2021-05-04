وزارة الصحة: يمنع أخذ لقاح كورونا في هذه الحالة

أوضحت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أنه يمنع أخذ اللقاح المضاد لكورونا لمن لديه حساسية مفرطة من اللقاحين فايزر أو أسترازينيكا.

جاء ذلك في رد من الصحة عبر حسابها الرسمي “عش بصحة”، على سؤال مغرد قال فيه: “أنا عندي حساسية من أحد أنواع المضاد ويسبب لي تورم شديد بالوجه والجسم وطفح جلدي وضيق بالتنفس وصعوبة في البلع وبحة، ويستلزم أخذ إبرة كورتيزون, هل اللقاح مناسب لي؟

وردت الصحة بقولها: “بشكل عام يمنع أخذ أي من اللقاحين (فايزر أو أسترازينيكا) لمن لديه حساسية مفرطة معروفة للقاحين أو أحد مكوناتهما (بعد الجرعة الأولى)، أما باقي أنواع الحساسية الشديدة هي محاذير يمكن معها إعطاء اللقاح تحت المراقبة.. عافاكم الله”.