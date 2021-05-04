أمانة جدة تتلف وتصادر 65 ألف كيلو خضروات في السوق المركزي

أتلفت أمانة محافظة جدة 8,709 كيلوجرام من الفواكه والخضروات داخل السوق المركزي بحي الصفا خلال شهر أبريل الماضي، وذلك لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، فيما صادرت 56,304 كيلوجرام من المواد المعروضة لمخالفات متنوعة وجرى تسليم جميع المصادرات للجمعية الخيرية للاستفادة منها.

وأوضح مدير سوق الخضار المركزي المكلف بأمانة جدة الدكتور يوسف الهاجوج أن الأمانة نفذت 134 زيارة ميدانية خلال الشهر الماضي شملت 448 نشاطا قائما وأسفرت عن رصد 77 مخالفة، مبينا تواصل الجولات الرقابية على السوق المركزي للتأكد من تحقق الاشتراطات الصحية في كل ما يعرض على المستهلكين والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا.

يذكر أن الأمانة في إطار جهودها المستمرة لمتابعة امتثال الإجراءات والبروتوكولات الوقائية في الأسواق والمرافق العامة، أغلقت ساحات حراج سوق الخضار المركزي احترازيًا حتى إشعار آخر والاكتفاء ببيع الجملة والتجزئة، كما ألزمت المستثمر بتسوير الموقع بالكامل وإنشاء مداخل ومخارج لتنظيم عملية الدخول والخروج.