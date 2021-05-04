الإمارات: حالتا وفاة و 1699 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات اليوم الثلاثاء تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء في البلاد إلى 1598 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 1699 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 527 ألفا و266 حالة.

ولفت البيان إلى أن 1686 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 507 آلاف و 706 حالات.

وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 179 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.