جامعة شقراء توقع عقود المنح البحثية لـ 31 مشروعًا بحثيًا ضمن برنامج التمويل المؤسسي لوزارة التعليم

رعى رئيس جامعة شقراء‬ الأستاذ الدكتور علي بن محمد السيف، اليوم الاثنين 21/9/1442هـ، مراسم توقيع عقود المنح البحثية لـ 31 مشروعًا بحثيّاً في عدة تخصصات تتواءم مع استراتيجية وأولويات الجامعة البحثية ضمن برنامج التمويل المؤسسي لوكالة البحث والابتكار بوزارة التعليم.

حيث قام بتوقيع العقود ممثلاً عن الجامعة الدكتور عبد الرحمن الشهراني وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، بحضور الدكتور محمد بن فهد الرعوجي عميد البحث العلمي.

وقال عميد البحث العلمي الدكتور محمد بن فهد الرعوجي: إن برنامج التمويل المؤسسي لوزارة التعليم يعد الأول من نوعـه فـي المملكة، وقد سبق إطلاقه تفعيل العديد من ورش العمل التي نظمتها وزارة التعليم، بغرض تحديد استراتيجية وأولويات الجامعات السعودية البحثيّة بما يتوافق مع الأولويات الوطنية وبرامج رؤية المملكة ٢٠٣٠، لافتًا إلى أن أبرز أهداف هذا البرنامج هي رفـع جـودة المخرجات البحثيّة وتعظيم أثرها، سواءً كان نشر علمي أو منتجات صناعية قابلة للإنتاج أو براءات اختراع.

وأشار الرعوجي، إلى أن البرنامج يهدف أيضا لتعزيز البنية التحتية للمعامل والمختبرات البحثية للجامعات السعودية مع التأكيد على زيادة أواصـر التعـاون البحثي على المستويين المحلّي والدولي، مضيفًا أن جامعة شقراء ليست بمنأى عن الجامعات الأخرى فيما يتعلّق بتحقيق الأولويات والمستهدفات الوطنيّة.

ومؤكدًا على رغبة قياداتها وباحثيها وحماسهم وعزيمتهم وإصرارهم على تحقيق تطلّعات القيادة أيّدها الله، مبينًا أن هذه المشاريع البحثية وغيرها من المناشط والمبادرات النوعية ما هي إلا تُرجُمان للجدية والرغبة في التحسين والمساهمة في تطوير القدرات التنافسية العلمية للمملكة العربية السعودية وتحقيق مستهدفاتها.