أمانة العاصمة المقدسة تصادر 20 طن خضروات وفواكه مجهولة المصدر

نفذت أمانة العاصمة المقدسة في نطاق المسفلة الفرعية، اليوم، حملة رقابية تفتيشية على سوق النكاسة العشوائي بمكة المكرمة، بمشاركة إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة، والإدارة العامة للنظافة، وأسفرت الحملة عن مصادرة 20 طناً من الخضروات والفواكه المتنوعة مجهولة المصدر.

وواصلت الأمانة جولاتها الميدانية على الباعة الجائلين المخالفين ضمن نطاقها الإشرافي في المعابدة الفرعية ، وأسفرت الجولات عن مصادرة 25 عربة لنقل وبيع المواد الغذائية ومصادرة 960 كيلوجراماً من الخضار والفواكه وتسليم المصادرات لجمعية حفظ النعمة.

من جهةٍ أخرى، رصدت فرق الأمانة في نطاق الشوقية الفرعية منشأتين غير ملتزمتين بتطبيق البروتوكولات الإحترازية وتحقيق التباعد الاجتماعي بين العاملين والمتسوقين، كما تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على أحد المباسط المخالفة وإغلاق إحدى عربات “الفود تراك” لعدم وجود ترخيص ومخالفة التقيد بلبس الكمامات بالطريقة الصحيحة، وجرى تطبيق موافقة الامتثال للعديد من المنشآت الملتزمة عبر برنامج “امتثال” الذي يهدف إلى رفع مستوى الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المُنظمة لبيئة أعمال الأنشطة التجارية.

كما ضبطت الأمانة في نطاق العزيزية الفرعية سيارة نقل مخالفة تقوم بتوزيع المياه بدون ترخيص، وصادرت الفِرق الرقابية 327 كيلوجراماً من التمور مجهولة المصدر، واتلفت 65 كيلوجراماً من اللحوم الفاسدة لسوء الحفظ والتخزين، وتم ضبط عمالة مخالفة تعمل بدون شهادات صحية، وجرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على غير الممتثلين.