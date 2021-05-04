مؤسسة الحبوب: أسعار بيع الشعير تتم بناء على الأسعار العالمية للاستيراد

قالت المؤسسة العامة للحبوب، إنه تم استكمال عملية إسناد استيراد وبيع الشعير إلى عدد من منشآت القطاع الخاص في مناطق المملكة، بحيث تكون أسعار البيع للمربين وفقا لمبادئ المنافسة العامة بين الموردين بناء على الأسعار العالمية للاستيراد، ويأتي ذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بإسناد عملية استيراد وبيع الشعير للقطاع الخاص.

وأهابت المؤسسة العامة للحبوب، بالعملاء، التعامل والإيداع في الحسابات البنكية الخاصة بالشركات الموضحة بياناتها بالرابط https://cp.sago.gov.sa/Files/Media/FileManager/companies3.pdf، مع الإحاطة بأن المؤسسة ولضمان عدم تأثر وفرة الشعير بالأسواق سمحت للشركات المؤهلة باستخدام الأكياس التي تحمل شعار المؤسسة “لفترة محدودة” لحين طباعة وتسجيل الأكياس الخاصة بهم.

وتأمل من العملاء ممن لديهم إيداعات في حسابات المؤسسة والتي لم يتم التحميل بها لأي سبب، يمكنهم تسليم أصل سند الإيداع البنكي للإدارة العامة للشعير بالمؤسسة للتحقق واستكمال إجراءات إعادة المبالغ في حساباتهم.