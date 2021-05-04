منصة إحسان تنفي وجود تطبيقات لها على الهواتف الذكية حتى الآن

نفت منصة إحسان، اليوم (الثلاثاء)، وجود أي تطبيقات لها على متاجر الهواتف الذكية.

وجاء في بيان أن منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري تود التوضيح بأنه لا يوجد للمنصة أي تطبيق حتى الآن على متاجر التطبيقات فيما يجري العمل على تطوير تطبيق خاص بالمنصة ليكون أحد الخيارات المتاحة لتمكين المحسنين من التبرع.

وأضافت المنصة، في بيان، أن طرق التبرع المتاحة حتى الآن هي:

موقع المنصة الإلكتروني.

أوعن طريق أجهزة التبرع الذاتية المنتشرة في أنحاء المملكة.

أو عبر إرسال رسالة نصية من جميع المشغلين إلى الرقم: 5005.

أو عبر الاتصال على الرقم المجاني: 8001247000.

وأشارت المنصة إلى أن حساباتها على مواقع التواصل والموقع الإلكتروني هي المصدر الرئيس لمعرفة آخر الأخبار والتحديثات فيما يخص التطبيق وطرق التبرع وقنوات الدفع، وجميع ما يتعلق بالمنصة.