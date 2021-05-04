‏الشؤون الإسلامية: صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة مع تشديد الاجراءات الاحترازية

وجهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم بالتوسع في أماكن إقامة صلاة عيد الفطر في مصليات الأعياد لتشمل الجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيها صلاة الجمعة.

وحددت الوزارة وقت إقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1442هـ بعد شروق الشمس بربع ساعة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة في المساجد والجوامع