مرور الرياض: إغلاق جسر الخليج باتجاه الشرق لمدة أسبوع .. وهذا هو البديل

أعلن المرور الرياض ،اليوم، عن إغلاق جسر الخليج باتجاه الشرق لمدة أسبوع ابتداء من 28 رمضان

و غرد حساب المرور السعودي على تويتر قائلا: “مرور منطقة الرياض وبالتنسيق مع فرع وزارة النقل يوضح لقائدي المركبات بأنه سيتم إغلاق جسر الخليج باتجاه الشرق (لمدة أسبوع) إبتداءً من يوم 28 رمضان، وذلك لأعمال الصيانة.

وأهاب بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة طيلة أيام الإغلاق. متمنين لكم دوام السلامة