سفير فرنسا باليمن : الحوثيون أعداء لأنفسهم ولا يجنون إلا الحقد

قال السفير الفرنسي باليمن إن ما تقوم به مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن من انتهاكات، جعلها أكبر عدو لنفسها.

ووصف في تصريحات صحفية عن حديث ميليشيا الحوثي عن السلام بـ”العبارات الجوفاء” كونها تناقض أفعالهم التي تترجم نيتهم الحرب.

وأضاف أن الجميع استنتج أن الحوثيين يقوّضون السلام، داعياً إياهم القبول بالمبادرة السعودية لإنهاء المأساة.

وأوضح أن قراراتهم تقمع المجتمع أكثر فأكثر، وتستهدف النساء بصورة خاصّة، كما حدث مع الفنانة اليمنية انتصار الحمادي،وهم بهذه الأعمال،لا يزرعون سوى الحقد تجاههم من قبل الشعب اليمني.