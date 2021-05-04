(صور) تحويل المساجد الخاضعة لسيطرة الحوثي إلى مجالس لتناول القات

كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، عن انتهاكات جديدة وصادمة تمارسها مليشيا الحوثي المتمردة، داخل المساجد التي تتواجد في المناطق التي تقع تحت سيطرتها.

وأكد الإرياني أن المساجد تحولت في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران التي تدعي زورا وبهتانا أنها مسيرة قرآنية من دور للعبادة وقراءة القرآن إلى مجالس لتناول القات.

كما تحولت منابر المساجد إلى شاشات لبث خطب عبدالملك الحوثي وهو يلقي سمومه وأفكاره الطائفية الدخيلة المستوردة من طهران.

وأضاف أن ممارسات مليشيا الحوثي تأتي امتدادا لتاريخ حافل بتفجير المساجد ومراكز تحفيظ القرآن، وتحويلها لأوكار لترديد شعارات الكراهية للأديان والعالم.

ونوه الإرياني أنها تقوم بنشر الأفكار الإرهابية المتطرفة الدخيلة على ثقافة بلدنا ومجتمعنا، واستقطاب وتجنيد المغرر بهم،ومعتقلات للمناوئين،ومقار لتخزين الأسلحة والمتفجرات.