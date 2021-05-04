الصحة تخصص 6 مستشفيات و 51 عيادة طبية و 200 سيارة إسعاف و 62 فرقة ميدانية و8 ألاف كادر بشري لخدمة ضيوف الرحمن

أعلنت وزارة الصحة،اليوم، أنها خصصت 6 مستشفيات و 51 عيادة طبية و 200 سيارة إسعاف و 62 فرقة ميدانية و8 ألاف كادر بشري لخدمة ضيوف الرحمن

وقالت الوزارة عل حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: رفعنا من فاعلية الأجهزة الصحية خلال جائحة كورونا لخدمة ضيوف الرحمن من خلال تخصيص 6 مستشفيات، و51 عيادة طبية، و200 سيارة إسعاف، و62 فرقة ميدانية، و8 آلاف من الكوادر البشرية.

و مرت 5 أعوام على رؤية السعودية 2030 حظي خلالها برنامج خدمة ضيوف الرحمن بدعم ملكي كريم من القيادة الرشيدة تدشيناً ورعاية ليكون ضيف الرحمن من أولويات الرؤية