21.7 مليار دولار أرباح أرامكو .. تفوقت عالميا على  أكبر 5 شركات نفط

بقفزة أرباح هائلة، حققت شركة أرامكو السعودية، تفوقا على نظرائها أكبر خمس شركات نفط في العالم خلال الربع الأول من العام الجاري.

وتجاوزت أرباحها بمفردها، الأرباح الصافية للشركات الخمس مجتمعة بنسبة 22 %.

وبحسب تقارير اقتصادية بلغ صافي الربح لشركة أرامكو السعودية 21.7 مليار دولار، تعادل في 122 المائة مقارنة بأرباح الشركات الخمس مجتمعة، البالغة 17.8 مليار دولار.

وقد توزعت أرباح الشركات الخمس بين 2.7 مليار دولار لشركة إكسون موبيل، و1.4 مليار دولار لشركة شيفرون، و3.3 مليار دولار لشركة توتال، و5.7 مليار دولار لشركة شل، و4.7 مليار دولار لشركة بي بي.

وتجاوزت شركة أرامكو السعودية أرباح أقرب منافسيها “شركة شل” خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 284 في المائة. بينما وصل الفارق إلى 1477 في المائة عند مقارنتها بأرباح شركة شيفرون.

وشركات النفط الخمس هي ( إكسون موبيل، وشيفرون “الولايات المتحدة”، وتوتال “فرنسا”، وشل “بريطانيا وهولندا”، وبي بي بريطانيا).

ويأتي ذلك بعد أن كانت الشركات نفسها قد تضررت بشكل كبير العام الماضي في ظل تهاوي الطلب على النفط بسبب ذروة الجائحة، ما كبدها خسائر قياسية.