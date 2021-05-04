“مسام” يتمكن من نزع ربع مليون لغم وذخيرة  زرعتها مليشيا الحوثي باليمن

تمكنت فرق مشروع “مسام” لنزع الألغام في اليمن من نزع نحو ربع مليون لغم وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة منذ شهر يونيو 2018 وحتى اليوم.

يذكر أن غرفة عمليات مشروع “مسام”، كانت قد أعلنت في وقت سابق أن الفرق الميدانية التابعة للمشروع قامت بنزع 834 ذخيرة غير منفجرة و41 عبوة ناسفة، و2950 لغما مضادا للدبابات، و359 لغما مضادا للأفراد، خلال الأيام الماضية.

وتمكنت فرق المشروع أيضا، من تطهير 43911 مترا مربعا من الأراضي اليمنية ليصل بذلك مجموع ما تم تطهيره خلال شهر أبريل إلى 603714 مترا مربعا من الأراضي كانت مفخخة بالألغام.

وكانت أعداد الألغام والعبوات الناسفة التي نزعها البرنامج منذ انطلاقه قد ارتفعت إلى 241.048 حسب بيانات ” مسام”.