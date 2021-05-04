الأمير عبدالله بن عيّاف يشكر القيادة على ترقيته إلى المرتبة الـ14 بأمانة الرياض

رفع صاحب السمو الأمير عبدالله بن مشاري بن عيّاف، المدير العام لإدارة تنمية الاستثمارات بأمانة منطقة الرياض الشكر وبالغ الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على الثقة الملكية الغالية بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على ترقيته للمرتبة الرابعة عشرة.

وعبر بن عيّاف عن اعتزازه بالثقة التي أولاها إياه ولاة الأمر، وقال: إن هذه الترقية وسام شرف أعتز به، وحافز سيدفعني بإذن الله لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة ديني ثم مليكي ووطني ، راجياً أن أكون عند حسن الظن.

كما قدم شكره وتقديره إلى صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، أمين منطقة الرياض، على ترشيحه والثقة الغالية التي أولاه إياها ، داعياً الله عز وجل أن يعينه على أداء عمله على الوجه الأكمل.