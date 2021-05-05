أكبر مسؤول سوداني سابق: سلموني إلى لاهاي.. أريد أن أتحاكم هناك

طالب القيادي بالنظام البائد رئيس الحزب المحلول أحمد هارون والي شمال كردفان الأسبق بتحويل محاكمته إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي والمثول أمامها رسمياً.

وقال هارون في بيان نشرته أسرته يوم أمس الثلاثاء إن سلطة بهذا الأداء القانوني البائس لن تكون قادرة ولا راغبة في إقامة العدل ففي ظل أجواء الفصل والتشريد للقضاة والمستشارين بشكل مستمر والتلويح المستمر بان هناك كشفا آخر قيد الصدور لايمكن أن تحققه معها عدالة.

وأضاف: لهذه الأسباب ولأسباب أخرى سأبينها فأعلن وبكل ثقة أن من الأفضل لي أن تقدم قضيتي إن كان هناك ثمة قضية تستحق التقديم لمحكمة الجنايات الدولية.

وأوضح هارون أن مطالبته بالمثول أمام المحكمة الجنائية موقف شخصي ولا يعبر عن بقية المتهمين في القضية ولا يعبر عن أسرته أيضاً وقطع بأن موقفه يرجع لقناعة شخصية.

وقال هارون : هذا الموقف شخصي جداً وخاص جداً ولا يعبر بالضرورة سوي عن رؤيتي الشخصية للأمور.

وأضاف : بالتالي فهو لا يعبر عن إخوتي المتهمين معي زوراً وبهتاناً في ذلك البلاغ المفتري عليه كما لا يمثل رأي اسرتي التي طالما أصدرت البيانات دفاعا عني ولفريق عملي القانوني.

وشدد هارون على أنه مجرد التفكير في التعامل مع الواقع القانوني والسياسي والدستوري الحالي في البلاد يبدو غير ذات جدوى.

وقال : حتي الوثيقة الدستورية التي أجازتها هذه السلطة لنفسها لم تحتمل الإلتزام بها لأربعة وعشرين ساعة وعدلتها ليتمكن مجلس السيادة من تعيين النائب العام ورئيسة القضاة مباشرة بدلا عن الطريقة التي حددتها الوثيقة بأن تكون عبر مجلس القضاء العالي.