الرئاسة الفلبينية: يحق للرئيس وحده الشتم!

جرى يوم أمس الثلاثاء إبلاغ مسؤولي الحكومة الفلبينية، بأن الرئيس رودريغو دوتيرتي فقط هو من يمكنه أن “يسب” حيث اعتذر وزير الخارجية الفلبيني عن استخدام لغة غير لائقة في حديثه عن الصين بسبب وجود سفن صينية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية، هاري روك، إن دوتيرتي أمره بإبلاغ أعضاء حكومته بأنهم ليس لديهم سلطة لاستخدام ألفاظ نابية، ولاسيما في مجال الشؤون الدبلوماسية الحساسة.

ونقل روك عن الرئيس القول: أخبروا باقي (أعضاء) الحكومة، بأنني الوحيد المسموح له بالسب، ولا يتعين على أحد أن يسب، خاصة فيما يخص الشؤون الدبلوماسية.

وقد صدر التذكير بعد أن استخدم وزير الخارجية تيودورو لوكسين، لغة أقل من الدبلوماسية، لإخبار الصين بأنها يتعين عليها الخروج من المياه التابعة لبلاده، وذلك بعد أشهر من توجيه مطالب متكررة لمئات السفن الصينية بالمغادرة.

وفي تغريدة له يوم أمس اعتذر لوكسين لوزير الخارجية الصيني وانج يي، عما حدث، ولكنه لم يعتذر للسفير الصيني الذي تتمثل وظيفته في تلقي الشكاوى والإهانات.